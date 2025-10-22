FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyrediyor!

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor!

Avrupa borsalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 571 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 9.472 puandan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 24.284 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 42.536 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 15.790 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 8.208 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim dünya genelinde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2 hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtmiş, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etmişti.

Çin ile adil bir anlaşma yapacaklarını dile getiren Trump, "Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek." demişti.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler bölge genelinde gündemde yer almaya devam ediyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 3,8 arttı. Çekirdek TÜFE de yıllık yüzde 3,5 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

İngiltere'de TÜFE ağustosta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8, çekirdek TÜFE yüzde 3,6 artış kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankasının, yüzde 2 hedefinin üzerinde gerçekleşen enflasyon dolayısıyla para politikasında temkinli bir tutum sergilemesi bekleniyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için ilk adım, toplantıda konuşuldu! Zam oranında ortak görüş belli oldu, işte senaryolarAsgari ücret için ilk adım, toplantıda konuşuldu! Zam oranında ortak görüş belli oldu, işte senaryolar
Gündem olacak çıkış! "İş dünyası tedirgin" diyerek vurguladı: "Sırada sürpriz isimler var"Gündem olacak çıkış! "İş dünyası tedirgin" diyerek vurguladı: "Sırada sürpriz isimler var"

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
11.28
4.427.622.563,42
% -4
11:37
THYAO
294.5
3.663.966.703,75
% 0
11:37
ASELS
210.8
3.241.793.655,30
% 2.53
11:37
ISCTR
12.22
2.735.573.705,87
% 1.33
11:37
ALTINS1
69.09
2.625.425.544,91
% -4.81
11:37
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.