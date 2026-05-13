FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Erkekler yazılıma, kadınlar giyim, ayakkabı ve aksesuara para harcadı

Türkiye'de geçen yıl erkeklerin e-ticarette oransal olarak en yüksek harcama yaptığı sektör yazılım, kadınların giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.

Erkekler yazılıma, kadınlar giyim, ayakkabı ve aksesuara para harcadı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

AA muhabirinin "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerinden derlediği bilgiye göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya ulaştı.

Söz konusu harcamaların geçen yıl hacim bazında yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü erkekler gerçekleştirdi.

İşlem adedi bazında kadınların harcamaları daha da öne çıktı. Söz konusu oran kadınlarda yüzde 74,6, erkeklerde yüzde 25,4 olarak hesaplandı.

e-Ticaret harcamalarının yaş gruplarına göre işlem hacmi ve adedine bakıldığında en yüksek oranlar 25-34 yaşlarında görüldü. Söz konusu harcamalar 35-39 yaş grubunda hacim ve adet yönünden azalmaya başlarken 70-74 yaşlarında en düşük seviyeye geriledi.

ANNE VE BEBEK HARCAMALARI 30-34 YAŞTA YOĞUNLAŞTI

Harcamalar sektör bazında incelendiğinde ise erkeklerin yazılım harcamaları öne çıktı.

Söz konusu sektörde harcama oranı erkeklerde yüzde 91,1, kadınlarda yüzde 8,9 olarak ölçüldü. Motorlu araç ve yedek parça, seyahat ve taşımacılık, elektronik sektörleri de erkeklerin harcama oranlarının yüksek çıktığı diğer sektörler olarak sıralandı.

Kadınların harcamalarının en yüksek oranda hesaplandığı sektör ise giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Söz konusu sektörde kadınların harcama oranı yüzde 82,7, erkeklerin ise yüzde 17,3 olarak belirlendi.

Kadınlarda medikal, kişisel bakım ve kozmetik ise yüzde 80,4 ile en yüksek paya sahip ikinci sektör oldu.

Anne ve bebek, gıda ve süpermarket ile evcil hayvan ürünleri yine kadınların yüksek e-ticaret harcamaları görülen sektörler olarak kayıtlara geçti.

Sektörlerdeki yaş gruplarına göre harcamalar incelendiğinde ise giyim, ayakkabı ve aksesuar, yemek, gıda ve süpermarket harcamaları 25-29 yaşlarında yoğunlaştı.

Anne ve bebek harcamalarıyla gıda ve süpermarkette ise 30-34 yaşlar öne çıktı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde ek kapasite artışıBakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde ek kapasite artışı

Anahtar Kelimeler:
Türkiye e-ticaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.