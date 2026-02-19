FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Aynı marka iki ürün! Piyasada toplatıldı: Nedeni açıklandı

Ticaret Bakanlığı yönetmeliğe aykırı olmasına rağmen piyasada bulunan ürünlerin ifşasını sürdürüyor. Çocuk oyuncaklarından teknolojik aletlere kadar pek çok ürünün girdiği liste bugün yeniden güncellendi. Bakanlık söz konusu ürünlerin piyasa arzını yasakladı ve ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Aynı marka iki ürün! Piyasada toplatıldı: Nedeni açıklandı
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Ticaret Bakanlığı sahada denetimlerine devam ediyor. Yönetmeliğe aykırı olan ve vatandaşlar için risk bulunduran ürünler Bakanlığın radarından kaçamıyor. Çocuk oyuncakları, teknolojik ürünler, kırtasiye ürünleri gibi pek çok ürünün ifşası Bakanlık tarafından yapıldı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile Bakanlık söz konusu ürünlerin ifşasını yapıyor. Son olarak ise Bakanlık, yeni ürünleri listesine ekledi.

Aynı marka iki ürün! Piyasada toplatıldı: Nedeni açıklandı 1

2 MARKA LİSTEDE

Bu kapsamda bir markaya ait 2 farklı masanın piyasadan toplatılmasına karar verildi. "Tayga" marka cam çiçekli ve ahşap masanın satışı yasaklandı. Bakanlığın bildirisinde ürünlerin güvensizlik nedenini şu sözlerle açıkladı:
Aynı marka iki ürün! Piyasada toplatıldı: Nedeni açıklandı 2

"Rapex bildiriminde risk tipi 'yaralanmalar' olarak belirtilmiştir."

Bakanlık, iki ürünün de piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verdi.

Aynı marka iki ürün! Piyasada toplatıldı: Nedeni açıklandı 3

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor!KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor!
Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Şubat 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Şubat 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.