Aynı marka iki ürün! Piyasada toplatıldı: Nedeni açıklandı

Ticaret Bakanlığı sahada denetimlerine devam ediyor. Yönetmeliğe aykırı olan ve vatandaşlar için risk bulunduran ürünler Bakanlığın radarından kaçamıyor. Çocuk oyuncakları, teknolojik ürünler, kırtasiye ürünleri gibi pek çok ürünün ifşası Bakanlık tarafından yapıldı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile Bakanlık söz konusu ürünlerin ifşasını yapıyor. Son olarak ise Bakanlık, yeni ürünleri listesine ekledi.

2 MARKA LİSTEDE

Bu kapsamda bir markaya ait 2 farklı masanın piyasadan toplatılmasına karar verildi. "Tayga" marka cam çiçekli ve ahşap masanın satışı yasaklandı. Bakanlığın bildirisinde ürünlerin güvensizlik nedenini şu sözlerle açıkladı:



"Rapex bildiriminde risk tipi 'yaralanmalar' olarak belirtilmiştir."

Bakanlık, iki ürünün de piyasadan toplatılmasına ve arzının yasaklanmasına karar verdi.