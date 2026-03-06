Azerbaycan'a saldırı sonrası uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası, havalimanı kullanılamaz hale geldi.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Bu gelişme üzerine Azerbaycan yönetimi, Nahçıvan'a planlanan tüm uçuşları iptal etti.

UÇUŞLAR IĞDIR'A YÖNLENDİRİLDİ

Azerbaycan vatandaşlarının Bakü ile Nahçıvan arasındaki ulaşımının kesintiye uğramaması amacıyla Bakü–Iğdır ve Iğdır–Bakü arasında karşılıklı uçuşlar başlatıldı.

Ayrıca yolcuların Nahçıvan'a ve Nahçıvan'dan Iğdır'a taşınabilmesi için özel otobüs seferleri organize edildi.

Otobüs seferleri, Nahçıvan Otogarı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yetkililer, yolcuların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır