FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bafra Ovası'nda karnabahar hasadında sona yaklaşıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2025 yılı temmuz ayında ekimine başlanan karnabaharın hasadında sona gelindi.

Bafra Ovası'nda karnabahar hasadında sona yaklaşıldı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kızılırmak Nehri'nin beslediği Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda 20 bin dekar alanda karnabahar yetiştirildi.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılı karnabahar hasadında sona yaklaşıldığını söyledi.

Geçen yıl temmuz ayında ekimi yapılan erkenci çeşitlerin hasadının eylül ve ekim aylarında gerçekleştirildiğini belirten Aşçı, "Ekim ayında ekilen geççi (kışlık) çeşitlerde ise mayıs ayı itibarıyla hasatta sona doğru geliniyor." dedi.

Aşçı, dönüm başına 3,5 ila 4 ton verim alındığını, toplam rekoltenin ise yaklaşık 80 bin tona ulaştığını kaydetti.

Kışlık hasadın tamamlandığını, yazlık ürün hazırlıklarının başladığını dile getiren Aşçı, "Kavun ve karpuz fideleri örtü altına dikildi. Mayıs ayının ortalarından sonra ise açık alana dikilecek sebze çeşitlerimiz var." diye konuştu.

Karnabaharın geniş bir pazara sahip olduğunu anlatan Aşçı, ürünlerin Türkiye'nin birçok bölgesine gönderildiğini belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nin tamamına sevkiyat yapılırken Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a da ihracat gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Bafra'nın Koşuköyü Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Ramazan Güvercin de kışlık hasadın sürdüğünü dile getirdi.

Güvercin, hasadın mayıs sonu veya en geç haziran başında tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

Karnabaharın kilogramının tarlada 15 liradan satıldığını kaydeden Güvercin, ürünlerin İstanbul, Ankara, Konya başta olmak üzere birçok ile gönderildiğini, ayrıca Mersin'den de yoğun talep olduğunu belirtti.

Ramazan Güvercin, 45 dönüm alanda karnabahar üretimi yaptıklarını vurgulayarak, yaz sezonunda karpuz, kavun ve kapya biber dikimine başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Modi vatandaşa seslendi: 'Bir yıl altın almayın'Modi vatandaşa seslendi: 'Bir yıl altın almayın'
Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş!Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş!

Anahtar Kelimeler:
Bafra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Lukaku Fenerbahçe’ye mi geliyor? Aziz Yıldırım'ın planı netleşti

Lukaku Fenerbahçe’ye mi geliyor? Aziz Yıldırım'ın planı netleşti

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.