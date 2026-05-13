FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin verimli sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi.

Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Beyaz lahana hasadı için tarlalara giren üreticiler son mahsulleri topluyor. Kışlık sebze hasadının ardından ovada yazlık çeşitlerin ekimine başlanacak.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ovada lahana ekiminin 2025 yılının temmuz ayında başladığını söyledi.

Beyaz lahanaların erkenci çeşitlerinin eylül ve ekim ayında çıkmaya başladığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'nda çıkan geççi lahanalar mayısın sonuna kadar hasat edilmeye devam ediyor." dedi.

Adem Aşçı, Bafra Ovası'nda 2025 yılında 25 bin dekar alana beyaz lahana ekimi yapıldığına işaret ederek, "Dönüm başına lahanadan 6 ile 7 ton arasında verim alınıyor. Bu verim sonucunda yaklaşık 175 bin ton rekolte beklentimiz oldu." diye konuştu.

Aşçı, "Hasadın ilk zamanlarında 5 liradan satılan lahana, hasadın sonlarına doğru 10 lira ile 15 lira arasında gidiyor. Bafra Ovası'ndan çıkan lahana Karadeniz sahili başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine sevk ediliyor. Rusya'ya ihracatımız var." ifadelerini kullandı.

Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna geldiklerini vurgulayan Aşçı, yazlık çeşitler olarak örtü altı karpuz ve kavun çeşitlerinin ekiminin yanında, biber ve çeltik gibi ürünlerin ekileceğini aktardı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem pahalı hem bulunamıyor: Araştırmada da ortaya çıktıHem pahalı hem bulunamıyor: Araştırmada da ortaya çıktı
HRD Antwerp, İstanbul’daki yeni laboratuvarını açtıHRD Antwerp, İstanbul’daki yeni laboratuvarını açtı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.