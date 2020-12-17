Bağ-Kur borcu sildirme 2020 başvurusu... Bağ-Kur borçları siliniyor mu? Bağ-Kur borcu yapılandırmadan kimler yararlanabilir?

Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra binlerce vatandaşın birçok borcuna yapılandırma gelmiş ve vatandaşlar yapılandırma için başvurularını yapmaya başlamıştı. Bağ-Kur'lular yapılandırmaya dahil olup olmadıklarını araştırmaya başlamıştı. Bağ-Kur'lu vatandaşlar için müjde gecikmedi. Torba Kanun'dan Bağ-Kur borçları olan vatandaşlar da yararlanabilecek. Bağ-Kur borçlarına yapılandırma geliyor mu araştırması yapan vatandaşları için, Bağ-Kur yapılandırma 2020 detayları haberimizde... BAĞ-KUR BORÇLARI SİLİNİYOR MU? Bağ-Kur yapılandırma için son dakika haberi geldi. Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Bağ-Kur borcu yapılandırma çıktı mı merak ediliyordu. Bağ-Kur borcu bulunan vatandaşlar, SGK ve vergi borçları gibi birçok borca yapılandırma gelmesinin ardından Bağ-Kur borcu olanlar, yapılandırma ve dondurma haberi bekliyordu. Koronavirüs döneminde prim borcunu ödeyemeyen Bağ-Kur'lular için, Bağ-Kur borçları sildirme hakkı doğdu. Bağ-Kur borçları siliniyor mu araştıran vatandaşlar müjdeli haberin ardından işlem başvurusunu için detayları incelemeye başladı.

BAĞ-KUR BORÇ DONDURMA NASIL YAPILIR? Bağ-Kur borçları dondurma işlemi nasıl yapılır araştırılırken, Milliyet'ten Cem Kılıç'ın haberine göre, Bağ-Kur dondurma 2020 işlemi şu şekilde olacak; Vatandaşlar, 31 Ekim 2020 tarihinden bu yana Bağ-Kur borçlarını dondurma hakları olacak. Peki Bağ-Kur borçları nasıl silinecek? Bağ-Kur borçları dondurma hakkını kullanan vatandaşların Bağ-Kur borçları silinecek. Bu durum itibari ile SGK'ya Bağ-Kur borcu olan vatandaşların ödemedikleri döneme ait borçları silinecek. Bağ -kur borçları silinen vatandaşların daha sonra 1 Kasım Bağ-Kur’lulukları yeniden başlatılacak. Peki Bağ-Kur borçları dondurma emeklilik süresine dahil olacak mı? Bağ-Kur prim borçları silindikten sonra emeklilik sürelerine dahil edilmeyecek. Fakat bu durum ilerde değiştirilerek emeklilik süresini eklemek de mümkün olacak. BAĞ-KUR BORÇ SİLDİRMEDEN KİMLER YARARLANABİLİR? Torba Kanun'da yer alan Bağ-Kur prim borçları sildirmeden kimler yararlanabilir araştırılırken, eski ve yeni kanuna göre BağKur’lu ve 4/b’li olan bütün kişiler Bağ- Kur borç sildirme işleminden faydalanabilecek. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç),

BAĞ-KUR YAPILANDIRMA 2020 NASIL YAPILACAK? Yasanın ardından vatandaşlar Bağ-Kur yapılandırma nasıl olacak araştırmasına başladı. Binlerce kişi Bağ-Kur borç sildirme başvurusu 2020 nereye yapılır incelemesi yaparken, borç yapılandırma başvurusunun detaylarını belirtelim. Peki Bağ-Kur yapılandırmadan kimler faydalanabilecek? Bağ-Kur yapılandırma yararlanacak olan kişiler; Önceden Bağ-Kur prim borçlarını diğer kanunlara göre yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırmasının iptal edilmesi için yazılı talepte bulunanlar ya da yapılandırması bozulanlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları doğal afet, sel, yangın, deprem gibi nedenlerle ertelenmiş sigortalılardan yazılı istekte bulunanlar,

Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında taksitlendiren ve tecil ettirenlerden,

Tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesini iptal etmek için yazılı olarak talepte bulunanlar düzenlemeden yararlanabilecek. BAĞ-KUR BORÇ YAPILANDIRMA HESAPLAMA! Bağ-Kur borcu hesaplama nasıl yapılır? Bağ-Kur borçluları ne kadar indirim alacaklar? SGK'ya borcunu sildiren Bağ-Kur'lular dondurma işlemi sonrasında Kasım 2020 sonrasında (cari aylar için) 5 puanlık indirimden yararlanmaya başlayacaklar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olmayan Bağ-Kur'lu vatandaşlar düşük prim ödüyor. Bunun nedeni ise her ay 5 puanlık bir indirim almaları. Peki borcu olan Bağ-Kurlu nasıl düşük prim öder? Eğer bir Bağ-Kur'lunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu var ise ve borcunu dondurmuş ise indirim almaya Kasım ayı itibari ile başlayacaktır. Bağ-Kur'luların prim borçlarını her ay düzenli ve sorunsuz ödemeleri halinde ise bu indirim devam edecektir.

Prim borçlarını düzenli ödemeleri halinde her ay bu indirimden faydalanabilecekler.