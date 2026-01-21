Bakan Bayraktar: 'Azerbaycan ile uzun vadeli gaz anlaşması yaptık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para'nın canlı yayınına konuk oldu. Bakan Bayraktar "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar açıklamalarına devam ederek "2016'da ortaya attığımız adımların neticelerini şimdi alıyoruz. Önümüzdeki 30 yıla ilişkin politika adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'Lİ CHEVRON İLE BU SENE SOMUT ANLAŞMA YAPACAĞIZ"

Gelecek dönemde atılacak adımlardan da bahseden Bayraktar "ABD'li Chevron ile bu sene somut anlaşma yapacağız " dedi.

Bakan Bayraktar'ın sözlerinden satır başları;

"Karadeniz'de 6 yeni sondaj yapılacak. Deniz filomuzda derin bir çalışma var. Lokasyonlar somut çalışmalardan sonra belirlendi.

Karadeniz'deki üretimi özellikle 2028'de 40-45 milyon metreküplere yılda 16-17 milyar metreküp gaz üreteceğimiz dolayısıyla yine hane halkından gidersek 17 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak Sakarya Gaz Sahası'ndaki 3. Fazı tamamlayacak çalışmaları yapacağız.

AKKUYU'DA SONA YAKLAŞILDI!

Akkuyu'da sona yaklaşıldı. İlk reaktörde bu sene elektrik üretmeyi hedefliyoruz.

Sinop ve Trakya'daki projeler için sahadayız.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİKTE DEVLET DESTEĞİ!

2023 ve 2024'de devlet desteğimiz yaklaşık 1 milyon lira. 2025'te destek 700 milyar TL'ye yaklaştı. 2026'da 400 milyon lira. İhtiyaç sahiplerine yönelik etkin program yürütüyoruz.