Bakan Bayraktar'dan 'fatura' açıklaması: 'Bir kademe düşürülebilir'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bakan Bayraktar, mesken abonelerinde 4 bin kilovatsaat olarak belirlen yıllık elektrik tüketim sınırının bir sonraki yıl bir kademe daha düşürülebileceğini belirtti.

Ezgi Sivritepe

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen '15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, mesken abonelerinde 2026'da 4 bin kilovatsaat olarak belirlen yıllık elektrik tüketim sınırının bir sonraki yıl bir kademe daha düşürülebileceğini söyledi.

2026'DA DÜŞÜRÜLECEK

Bakan Bayraktar, EPDK'nın mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 1 Ocak 2026'dan itibaren 4 bin kilovatsaat olarak belirlediğini hatırlatarak "Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha düşürebiliriz" ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZDA YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Türkiye'nin gaz ve elektrik sübvansiyonu için 2023 ve 2024 yıllarında, yaklaşık 30 milyar dolara karşılık gelen 1 trilyon lira harcadığını belirten Bayraktar, elektriğe benzer bir sistemi doğal gaz için de düşündüklerini tekrar ifade etti.
Bayraktar, "SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürmüştü.

