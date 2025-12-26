FİNANS

Bakan Bayraktar faturalara zam gelip gelmeyeceğini açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, 2026 hedeflerine ilişkin açıklamada bulundu. Aynı zamanda Bakan Bayraktar, kış saati uygulamasından faturalara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

2026'ya sayılı gün kala zam haberleri de gelmeye başladı. Asgari ücrete zam gelmesinin ardından pek çok ürünün etiketi değişirken gözler bir yandan da faturalara zam gelip gelmeyeceğinde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada kış saati uygulamasından ve faturalara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKKUYU'DA 2026 TELAŞI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 2026'da ilk enerji üretimini gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Bayraktar, küçük modüler nükleer reaktörler için 2026'da TBMM'ye kanunu düzenlemeyi getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Rusya'nın Akkuyu NGS için 9 milyar dolarlık bir finansman sağladığını belirten Bayraktar, bu finansmanın 4-5 milyar dolarlık kısmının 2026'da Türkiye'de kullanılacağını ve bu paranın da dış yatırım girişi olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE - KORE - AMERİKA"

Sinop ve Trakya'da nükleer için hükümetler arası bir anlaşma modeli düşündüklerini söyleyen Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Sinop için Türkiye-Kore-Amerika gibi bir yapı düşünüyoruz. Ayrıca Çin ve Rusya ile de bu santraller ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. 2026'da müzakerelerin imzaya dönmesini hedefliyoruz. Bu anlaşmalarda en rekabetçi teklifi almaya çalışacağız"

"2026'DA TRAKYA'DA KAYA GAZI ÜRETİMİ"

Diyarbakır'daki kaya petrolü çalışmalarından oldukça umutlu olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Burada 250 bin varil üretim kapasitesine ulaşma imkanımız olabilir ama 2026'da diğer taraftan Trakya'da da kaya gazı üretimi üzerine yoğunlaşmamız olacak" dedi.

ACWA İLE İLK ÇEYREKTE MİLYAR DOLARLIK İMZA

Suudi Arabistanlı AcwaPower ile 5 milyar dolarlık bir yatırım üzerinde ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Bu yatırımın 2 milyar dolarlık kısmı için 2026'nın ilk çeyreğinde imza atmış olacağımızı düşünüyorum" dedi. Bakan Bayraktar, "Orada 2000 megavatlık bir güneş projesinden konuşuyoruz. 1000 megavati Sivas'ta, 1000 megavati Taşeli'nde" dedi.
KÖRFEZ'DEN TAŞELİ'NE İKİNCİ DEV YATIRIM GELİYOR

Bakan Bayraktar, Suudi Arabistanlı AcwaPower'ın dışında Taşeli'ne ikinci bir uluslararası yatırımın geleceğini söyledi. Bayraktar, "Yine Körfez'den farklı bir ülkeden bu sefer Suudi Arabistan değil, başka bir şirketle de onlarla güneş artı depolama gibi bir, proje konuşuyoruz. Onu da yaklaşık yatırım tutarı 1,5 milyar dolar civarında olur. 1,5-2 milyar dolar arasında. İnşallah onu da yine 2000. O da Taşeli'nde olacak. Güneş ama onun yanında depolama da olacak. Depolama ile beraber" ifadeleri ile yatırımın detaylarını paylaştı.

4 MİLYAR DOLARLIK SUKUK İHRACI İLE NE YAPILACAK?

2026'da TPAO'nun daha çok birleşme, devralma ve ortaklıkla büyüyeceğini anlatan Bakan Bayraktar, "Planladığımız 4 milyar dolarlık sukuk ihracının geliri ile başka ülkelerde ortaklıklar, hisse alımları hedefliyoruz. Libya, Irak ve Kazakistan'da saha ve şirket satın alımı ve ortaklıklar üzerine görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

KARADENİZ GAZINA 1 MİLYAR EURO

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılmak üzere İtalyan SACE üzerinden 1 milyar Euro civarında bir kredi kullanımı gerçekleştireceklerini anlattı.

ESKİŞEHİR'E FABRİKA GELİYOR: BİR İLK OLACAK

Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementlerinin bulunduğu saha ile ilgili çalışmalar merak ediliyordu. Bakan Bayraktar, 2026'da buradaki mineral ve madenler için ilk tesisin kurulmaya başlanacağını ve en kısa sürede temel atılacağını söyledi.

Bayraktar, Eti Maden şirketinin çok fazla bor odaklı çalıştığını söyledi. Bayraktar, "Hedefimiz diğer madenlerle beraber Eti Maden'i altın ve bakır çıkaran hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir şirket haline getirmek" dedi.

"YÜZDE 25'İNİ KENDİMİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, 2026 yılında Türkiye'nin ilk offshore YEKA'larının da yapılacağını bildirdi. Bayraktar şu cümleleri kullandı:

"Şu an için Rusya'dan gaz almadan enerjide arz güvenliğini sağlama şansımız yok" dedi. Enerjide sadece içerde değil yurt dışında da daha aktif olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Bayraktar, "Çok yakın zamanda enerji tüketimimizin yüzde 25'ini karşılama imkanımız olacak diye düşünüyorum. Ayrıca bu kapasiteyi kendimiz karşılamak için yurt içinde üretimi artırma çalışmalarımız, arama çalışmalarınız giderek artacak. Bunun yanında yurt dışındaki sahalar ile ilgili planlarımız da önemli. O sahalardan da üretimimizi artırabiliriz. Arama ve madencilik çalışmalarımız sadece petrol ve doğalgaz ile sınırlı kalmayacak. Altın ve diğer alanlarda da sürecek. Altında 2026'da ilk sonuçları alacağız diye planlıyoruz"
YENİ YILDA FATURALARA ZAM VAR MI?

Bayraktar çok merak edilen faturalara zam sorusuna ilişkin de yanıt verdi. Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektrikte bir fiyat düzenlemesi planlamadıklarını yıl içinde enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapabileceklerini söyledi.
DEVLET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bayraktar, 2025 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarına 650 milyar liralık bir devlet desteğinin sağlandığını 2026 yılında bu miktarın elektrikte 282 milyar lira gazda da 91 milyar lira gibi olacağını anlattı. Elektrikte uygulanan 'son kaynak tüketici tarifesi'nin doğal gazda da uygulanacağını belirten Bayraktar, "Belli bir miktar tüketimin üzerinde kalan vatandaşlar doğal gazda destek alamayacak. İl bazında farklı limitler uygulanacak. Ama bu kış bu uygulamanın başlamaması için çalışıyoruz" dedi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK!

Kış saati uygulamasının devam edeceğini açıklayan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Uygulamanın başladığı yıldan itibaren 113 milyar kilovat saat enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 27 milyar liralık bir enerji tasarrufu olmuş" diye konuştu

