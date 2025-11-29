FİNANS

Bakan Bayraktar: "İhtiyaç duyduğumuz doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, doğal gazda yerli üretiminin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini katkı sağladıklarını söyledi.

"161 MİLYON METREKÜP GAZLAŞTIRMA"

Türkiye’nin ikisi kara LNG terminali, üçü de Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesisle LNG alabildiğini aktaran Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası’nı hayata geçirdiğimiz 2016 yılında günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" ifadelerine yer verdi.

"İHTİYAÇ DUYDUĞU DOĞAL GAZIN NEREDEYSE YARISINI LNG OLARAK GEMİLERLE ALABİLİR HALE GELDİ"

Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" açıklamasını yaptı.

"LNG KAPASİTEMİZ EN SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE DAHİ İHTİYAÇ DUYDUĞU DOĞAL GAZ MİKTARININ TAMAMINI KARŞIYABİLECEK ÖLÇÜDE"

Tüketimin en üst seviyeye çıktığı günlerde Türkiye’nin ortalama günlük 330 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacı olduğunu kaydeden Bayraktar, "LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" diye konuştu.

Gazlaştırma kapasitesini artırmanın yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısını 14’e çıkardıklarını belirten Bayraktar, "Toplamda günlük gaz alma kapasitemizi 495 milyon metreküpe yükseltmiş olduk" bilgisini de paylaştı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

