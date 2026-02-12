FİNANS

Türkiye'nin gizli hazinesi! Bakan Bayraktar duyurdu: 'Toprak altında 10 bin ton altınımız var'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de yer altında ekonomik olarak çıkarılabilir yaklaşık 10 bin ton altın bulunduğunu belirtti. Toprak altındaki altının yaklaşık 1,5 trilyon dolar değerinde olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu kaynağın ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin gizli hazinesi! Bakan Bayraktar duyurdu: 'Toprak altında 10 bin ton altınımız var'
Cansu Çamcı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazeteci Zafer Şahin'in YouTube kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar özellikle Nadir Toprak Elementleri ve yer altından çıkarılabilir altın konusuna değindi.

"1,5 TRİLYON DOLARLIK SERVET YER ALTINDA BEKLİYOR"

Bakan Bayraktar, yer altında ekonomik değer taşıyan 10 bin tonluk bir rezervin tespit edildiğini açıkladı. Bu kaynağın güncel piyasa değerinin yaklaşık 1,5 trilyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, "Yer altındaki altından kimseye fayda yok, bunu çıkarıp ekonomiye katmamız lazım. Vatandaşımız bu zenginlikten faydalanmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gizli hazinesi! Bakan Bayraktar duyurdu: Toprak altında 10 bin ton altınımız var 1

Türkiye'nin yıllık altın üretiminin şu an 30-40 ton bandında seyrettiğini kaydeden Bayraktar, bu rakamın çok daha yukarı çekilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

"DEVLET HAKKI YÜZDE 31'İ BULUYOR"

Madenlerin işletilmesiyle ilgili kamuoyundaki "altını yabancılar alıp götürüyor" algısına da yanıt veren Bayraktar, yapılan yasal düzenlemelerle devletin payının artırıldığını hatırlattı. Bayraktar, "Temmuz ayında meclisimizden geçen kanunla, altın fiyatları yükseldikçe devletin aldığı payın da artmasını sağladık. Şu anki fiyatlarla üretilen altının yüzde 31,25'i doğrudan devlet hakkı olarak alınıyor. Bu pay doğrudan Merkez Bankası rezervlerine gidiyor." dedi.

Türkiye’nin gizli hazinesi! Bakan Bayraktar duyurdu: Toprak altında 10 bin ton altınımız var 2

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE OYUN DEĞİŞTİRİCİ HAMLE

Sadece altın değil, stratejik madenler konusunda da Türkiye'nin atağa kalktığını belirten Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'daki Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasına dikkat çekti.

Dünyanın Çin'den sonraki en büyük ikinci rezervine sahip olduklarını belirten Bayraktar, "Burada kurduğumuz pilot tesisin ardından, kapasiteyi yıllık 570 bin tona çıkaracak dev bir endüstriyel tesisin temellerini bu yıl atıyoruz. Amacımız saflaştırma oranını yüzde 99'un üzerine çıkararak, savunma sanayinden teknolojiye kadar her alanda bu kritik elementleri yüksek katma değerle ihraç etmek." açıklamasında bulundu.

