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Bakan Bilgin sosyal medya hesabından duyurdu! "Yüzde 82 zamla..."

25.03.2023 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, emekli maaşı ve bayram ikramiyesine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Bilgin, "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından duyurdu! "Yüzde 82 zamla..."

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira ve emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

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emekli maaşı Vedat Bilgin

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