Bakan Bilgin sosyal medya hesabından duyurdu! "Yüzde 82 zamla..."

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira ve emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:



"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."