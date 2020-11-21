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Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemi geçtiğini bildirdi.

Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından ocak - eylül dönemine ilişkin sanayi, mesken ve ticarethane gruplarının elektrik tüketim değerlerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de eylülde sanayide elektrik tüketimi 9,1 milyon megavatsaate ulaşırken, meskenlerde 5 milyon megavatsaat, ticarethanelerde ise 5,6 milyon megavatsaate yükseldi.

Bu miktar nisan ayında sanayide 6,1 milyon megavatsaat, meskenlerde 5 milyon megavatsat ve ticarethanelerde ise 3,4 milyon megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

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Bakan Dönmez, söz konusu verilere ilişkin "Sanayi ve ticarethanelerimizde üretim ve katma değerin habercisi elektrik tüketimimiz salgın öncesini geçti. Artan üretim, ihracat ve ticari faaliyetler, enerjimize enerji kattı." değerlendirmesinde bulundu.

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