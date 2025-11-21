FİNANS

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! "Optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

Cansu Akalp

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir etkinlikte milyonların dört gözle beklediği asgari ücret çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.

Işıkhan, bir otelde düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların 10'uncusunu İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

"OPTİMAL BİR SEVİYENİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

HERKES O İFADENİN ANLAMINI MERAK ETTİ

Bakan Işıkhan'ın bu açıklamasından sonra yapılacak zammı dört gözle bekleyen çalışanlar "mümkün olan en iyi sonuç" anlamına gelen "optimal bir seviye" ifadesinin anlamını aratmaya başladı.

