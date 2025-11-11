Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! "Uzlaşılacağını ümit ediyoruz"

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrette! Asgari ücret 2025 yılında 22.104 TL olarak uygulanıyor. Her yıl Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantıların ardından yeni asgari ücret tutarı belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bu yıl gerçekleştirilecek olan toplantıların ardından yeni asgari ücret Brüt-Net açıklanacak. Mevcut asgari ücret 22.104 TL olarak uygulanıyor. Peki Asgari ücrete bu yıl ne kadar zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için yürütülecek çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştiren Işıkhan, yeni ücret belirleme sürecine dair yol haritasını paylaştı.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Bakan Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Işıkhan ayrıca, “Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak çalışanların alım gücünü korumaya yönelik kararlılıklarını yineledi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücretin belirlenmesi, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılıyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve teamül gereği Aralık ayında dört oturum halinde toplanarak yeni ücretin belirlenmesi yönünde çalışıyor.

Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden biri başkanlık görevini üstleniyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanabiliyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Ekonomistlerin farklı oranlarda zam tahminleri paylaşmasına karşın, resmi süreç henüz başlamadı. Aralık ayı içinde toplantı tarihleri açıklanacak ve işçi, işveren ile hükümet temsilcileri yeni asgari ücret üzerinde müzakerelere başlayacak.

3 SENARYO ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Geçen yıl Aralık ayında 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret için bu yıl üç farklı artış oranı üzerinde çalışılıyor. Masada yüzde 28, yüzde 32 ve yüzde 35 olmak üzere üç alternatif senaryo bulunuyor.

Bu oranlara göre yeni asgari ücret şöyle şekilleniyor:

-Yüzde 28 zamla: 28 bin 293 TL

-Yüzde 32 zamla: 29 bin 177 TL

-Yüzde 35 zamla: 29 bin 840 TL

ZAMLI ASGARİ ÜCRET MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Zamlı asgari ücret ödemeleri 1 Şubat 2026 itibariyle hesaplara yatırılacak.