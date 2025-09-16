FİNANS

Bakan Işıkhan duyurdu! SGK 64 ilacı geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 64 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında 51 adet ilacın yerli üretim olduğunun altını çizdi.

Ezgi Sivritepe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmeler neticesinde 64 ilacın daha geri ödeme listesine girdiğini açıkladı. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden hangi ilaçların listeye girdiğini duyurdu.

Yerli üretim olan 51 ilaç ise listede yerini aldı. Ger ödemesi yapılacak olan bazı ilaçlar ise şu şekilde:

  • 5 Adet Kan Ürünü,
  • 3 Adet KOAH ilacı,
  • 4 Adet Diyabet İlacı,
  • 4 Adet Alerji Aşısı,
  • 4 Adet Antibiyotik,
  • 1 Adet Biyobenzer Göz İçi Uygulanan İlaç

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Başta olmak üzere 51 adedi yerli üretim ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz.
Milletimize hayırlı uğurlu olsun"

