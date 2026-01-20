FİNANS

Bakan Işıkhan haberi verdi: Günlük cep harçlığına zam yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında iş arayan gençlere, engellilere ve kadınlara ödenen cep harçlığına zam geldiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "Günlük cep harçlığı; 1.375 TL’ye yükseldi" sözlerini kullandı.

Ezgi Sivritepe

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere yönelik cep harçlıklarının yükselmesinin ardından bir zam da iş arayan gençlere, engellilere ve kadınlara ödenen cep harçlığına zam geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında sağlanan desteklere ilişkin önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile programdan yararlanan vatandaşlara ödenen cep harçlıklarının 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla günlük 1.375 TL'ye aylık ise 19.250 TL'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İşgücü Uyum Programımız ile kadınlar, engelliler ve gençlerimiz başta olmak üzere iş arayan vatandaşlarımızın işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor, onları ekonomik olarak destekliyoruz.🤝

Programdan faydalanan vatandaşlarımız için sağladığımız cep harçlıklarını 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yükselttik.

Günlük cep harçlığı; 1.375 TL’ye,
14 gün katılım durumunda aylık toplam ödeme; 19.250 TL’ye yükseldi"

