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Bakan Karaismailoğlu'ndan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi açıklaması

08.09.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KGM ile Türkiye Yol-İş Sendikası arasındaki 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni, Bakan Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar'ın katılımıyla KGM toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi açıklaması

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi küresel lojistik güç yapmak, taşımacılıkta lider konuma yükseltmek adına tüm ulaşım modlarını uluslararası standartlara ulaştırılması için yoğun şekilde çalışıldığını söyledi.

Salgın sürecinin gelişmiş birçok ülkeden çok daha iyi yönetildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ülkemize emeğiyle değer katan işçimizin yanında olduk. Her zaman olduğu gibi, salgında da işçi ve işveren temsilcilerimizle diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm ülke sathındaki 2 bin 532 kara yolu projesi şantiyemizde, Sağlık Bakanlığının öngördüğü tedbirleri uyguladık ve çalışmalarımızı sorunsuz devam ettirdik. Bu süreçte ülkemizin ekonomik olarak büyümesinde, kalkınmasında ve projelerimizin söz verdiğimiz tarihte bitirilmesinde sizlerin desteğini her zaman arkamızda hissettik." diye konuştu.

Bakanlık olarak AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen yaklaşık 1 trilyon 115 milyar liralık ulaştırma ve haberleşme yatırımlarındaki yüzde 62 oran ve 668,2 milyar liralık tutarla aslan payını kara yollarının aldığını belirten Karaismailoğlu, son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardıklarını, hedefin 2023'te bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarmak olduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, 1714 kilometre olan otoyol uzunluğuna, 1809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdıklarını bildirerek, "Yap-işlet-devret modeliyle 2023'e kadar toplam 6 projeyle 620 kilometre ve 2035'e kadar toplam 13 projeyle 3 bin 726 kilometre daha otoyolu hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kara yollarına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, yaptıkları yol ve köprülerin; istihdamı, üretimi, ticareti, kalkınmayı hatta eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini canlandırdığını, akarsu gibi geçtiği yerlere canlılık kattığını kaydetti.

"YOLLAR ÜLKEMİZİN İHRACATINA VE BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLADI"

Yolların, ülkenin ihracatına ve büyümesine katkı sağladığını dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, ülke genelindeki yatırımlarında ve işletmelerimizde alın teri döken işçi kardeşlerimiz, gün geldi orman yangınlarında, gün geldi sel felaketlerinde de hep yanımızda oldular." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, salgın sürecinin atlatılmasındaki gayret ve desteklerinden dolayı işçi ve memur sendikalarına teşekkür ederek, son büyüme rakamlarına göre ülkenin, salgından kurtulup yeniden kalkınma hamlesini başlattığını söyledi.

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Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme gösteren Türkiye'nin, ikinci çeyrekte de yüzde 21,7 gibi büyük bir büyüme oranı yakaladığını anımsatan Karaismailoğlu, bu başarıda, Bakanlığın yatırımlarıyla işçi-işveren, kamu ve özel sektörün emek ve katkılarının büyük olduğunu vurguladı.

Kara yolları sektöründe emek veren işçilerin, taşeronluktan daimi kadroya geçmelerini temin etmemin haklı gururunu yaşadıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti;

"Karayolları Genel Müdürlüğünde ülke tarihinde bir ilk olarak, 29 Nisan 2015 tarihli protokolle 6 bin 417 işçi kardeşimiz, 5 Nisan 2016 tarihli ek protokolle 3 bin 500 işçimiz olmak üzere toplamda 9 bin 417 taşeron işçi daimi kadroya geçtiler. Ayrıca ücretlerinde de ciddi iyileştirmeler yapıldı. Bugün imzalanacak ve 19 bin 541 arkadaşımızı kapsayan 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi'ndeki hem ilk altı ayda yüzde 12'lik ücret artışı hem de devam eden dönemlerdeki artışlarla enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi sevindiricidir. Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye, işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak. Toplu sözleşme süreçlerindeki emeği geçen tüm arkadaşlarımıza tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Yeni dönem toplu iş sözleşmesinin tüm taraflara hayırlı uğurlu olmasını dilerim."

"19 BİN 541 İŞÇİ PERSONELİMİZİ KAPSAMAKTADIR"

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da sektörlere kaliteli ulaşım hizmeti için çalıştıklarını belirterek, 60 yıla yaklaşan bir süredir imza altına alınan toplu iş sözleşmeleri ile işçi ve işverenlerin karşılıklı ekonomik ve sosyal durumları, çalışma şartları düzenlenerek iş barışının sağlandığını ifade etti.

Hemen hemen hiçbir anlaşmazlığın yaşanmadığı diğer sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi 19. Dönem Toplu İş Görüşmeleri'nde de tüm tarafların katkılarıyla mutabakata varıldığını anlatan Uraloğlu, "İmzalanan sözleşme, Eylül 2021 itibarıyla toplam 19 bin 541 işçi personelimizi kapsamaktadır." diye konuştu.

Uraloğlu, özveri, sevgi, saygı ve sorumluluk bilinciyle çalışan işçilerin, zor zamanların da neferleri olduğunu bildirerek, "Son dönemlerde yaşadığımız sel, yangın gibi afetlerde, AFAD'ın koordinatör ortağı olan Kurumumuz adına ülkenin her yanından çok kısa bir süre içerisinde organize olarak afet bölgelerine ulaşan çalışanlarımız, mesai mefhumu gözetmeksizin kara yolculuk ruhuyla görev yaparak, vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için canla başla çalışmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Vedat Bilgin Adil Karaismailoğlu
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