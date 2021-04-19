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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: "Tehlikenin boyutları çok daha büyüdü"

19.04.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona yaklaşılan Kuzey Marmara Otoyolu incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. İsmailoğlu, "Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: "Tehlikenin boyutları çok daha büyüdü"

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açarak Marmara ringini tamamlayacağız. Elbette Marmara Bölgesi'nin gelecek resminde yer alan en stratejik ve katma değerli proje, yapımına kısa bir süre sonra başlayacağımız Kanal İstanbul olacaktır.

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"TEHLİKE'NİN BOYUTLARI ÇOK DAHA BÜYÜDÜ"

Dünyada yük trafiği artarken denizyolu taşımacılığı önemini artırarak Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri haline gelirken Boğazlar'dan geçen yük miktarının her yıl artacağı da açıkça görülmektedir. Yani, tehlikenin boyutları çok daha büyüdü. Bundan böyle canımız da güvende değil, malımız da çevremiz de. İşte bu yüzden Kanal İstanbul'u inşa ederek hem dünya ticaretindeki iddiamızı kuvvetlendireceğiz, hem de dünya mirası İstanbulumuzu ve İstanbulluları her yönden güvence altına alacağız." dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kanal istanbul Ulaştırma Bakanlığı Adil Karaismailoğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
rant yapacaksınız millet inansın diye tehlike büyük deyip milleti korkutarak inandıracaksınız her zamanki gibi

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