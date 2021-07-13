Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, işçisinin emeğiyle kalkınacak

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı (Türk-İŞ) Türkiye Yol-İş Sendikası'nın Kızılay'da bulunan merkezini ziyaret etti. Karaismailoğlu'nu Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar ile sendika yöneticileri karşıladı. Karaismailoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Sendikamız, Türk sendikal sürecinin duayen kuruluşlarındandır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, halkımızın yaşam kalitesini yükselten, güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir ulaştırma vizyonumuza ulaşma gayretimizde, yol emekçilerinin alın teri ve desteklerini hep hissettik" dedi.

"SON 19 YILDA ÇOK VE BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK"

Bakan Karaismailoğlu, son 2 yıldır dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan pandemiye rağmen tüm sağlık ve güvenlik tedbirleri ile yola devam edildiğini belirtip, şöyle konuştu;

"Böylece ülke sathındaki karayolu şantiyelerimizde çalışmalarımız hiç durmadı. Her zaman vurguladığım gibi Türkiye işçisinin emeğiyle milletinin azmiyle kalkınacak. Ülkemizde sağlanan siyasi istikrar ortamında, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarımızla adeta destan yazdık. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında, ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 104 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız arasında 680,6 milyar liralık miktar ile karayollarımız alıyor. Son 19 yılda çok büyük işler başardık. Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan şehir sayımızı 6'dan 77'ye yükselttik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 269 kilometreye çıkardık. 2023 yılında 29 bin 514 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza 1809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle derin vadileri viyadüklerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu, 617 kilometreye yükselttik."

"YOLLARIMIZI AKARSUYA BENZETİYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanında 19 yıldır sürdürdüğü atılımla bölgesinde lojistik süper güç olmanın altyapısını kurduğunu kaydetti. Yolları inşa ederken diğer yandan da akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti;

"Yakıttan tasarruf etmek için çevreye daha az zarar veren alternatifleri oluşturmak için ekonomik canlılığı ve lojistik hareketliliği tesis etmek için çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Pandemi sürecine rağmen ülkemizin imar ve üretimi için canla başla çalıştık. Salgına rağmen üretim ve ihracatta rekorlar kırdık. Bizler, yollarımızı akarsuya benzetiyoruz. Yaptığımız yollar sayesinde üretim, istihdam, ticaret, ekonomi ve hatta eğitimde ve kültürde ciddi iyileştirmeler görüyoruz. Bizler yolu medeniyetin göstergesi, iletişimin ve kültürel etkileşimin aracı olarak görüyoruz. Bizler, 'İnsanların en hayırlısının, insanlara hizmet edenler' olduğunu çok yakinen biliyoruz. Son 19 yıldır yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük işlerimizin hepsinde işçi kardeşlerimizin de alın teri olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu nedenle sizleri, ülkemizin imarındaki emeklerinizden dolayı yürekten kutluyorum."

Kaynak: DHA



