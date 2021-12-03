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Bakan Kurum'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması

03.12.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün, ülkemizde başlattığımız kalkınma devrimimiz ile ekonomimizi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettik. Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi.

Konya'ya gelen Bakan Kurum, Cihanbeyli ilçesinde Prestij Caddesi açılışı ve Cihanbeyli Belediyesi tapu dağıtım törenine katıldı.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZE ÇOK GÜZEL BİR MAAŞ"

Törende konuşan Bakan Kurum şu açıklamayı yaptı:

Biz birileri gibi; ülkemizin, Konya’mızın tarihine, kültürüne sırt çevirmedik. 31 ilçemizin tamamının geleceğini hesap etmediğimiz tek bir günümüz, tek bir dakikamız bile olmadı. Çok konuşup yerinde sayanlardan olmadık. Bu uçsuz bucaksız bozkırda taş üstüne taş koyanlardan olduk. Yıllar yılı öksüz, yetim bırakılmış, sesi duyulmamış bu halkın sesi olduk, istikbaline sahip çıkanlardan olduk. Konya’mızın büyümesinden, kalkınmasından, yatırımlarından, projelerinden hep ürktüler.

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Bugün, ülkemizde başlattığımız kalkınma devrimimizle ekonomimizi çok daha sağlam temeller üzerine inşa ettik. Hiçbir zaman vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdiler. İnşallah alnının teriyle çalışan işçi kardeşlerimize çok çok güzel bir maaş artışı yapılacağının müjdesini verdiler. İşçi, emekçi kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı olsun.

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