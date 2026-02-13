FİNANS

Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: "Belediye başkanlarıyla görüşüyoruz diye başkanlarına küfrediyorlar"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ana muhalefet partisine yüklendiği konuşmasında, "Yıllarca mağduriyet edebiyatı yaptılar, “Hep kendi belediyelerini destekliyorlar.” dediler, şimdi belediye başkanlarıyla görüşüyoruz diye başkanlarına küfrediyorlar" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yapılan konut faaliyetleriyle ilgili söylemleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

"Yıllarca mağduriyet edebiyatı yaptılar, “Hep kendi belediyelerini destekliyorlar.” dediler, şimdi belediye başkanlarıyla görüşüyoruz diye başkanlarına küfrediyorlar?" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, şunları söyledi;

BAKAN KURUM'DAN ÖZEL'E: " İŞTE VİZYON BU"

"Deprem bölgesine bir çivi mi çaktınız diyoruz, kilit taşı gönderdik diye övünüyorlar; işte vizyon bu.

Bize gelip de görüştü diye kızdığın belediye başkanları var ya, biz o başkanların hepsine zaten bu taşlardan veriyoruz.

Senin övüne övüne anlattığın o taşlar, bizim en basit rutinimiz.

Böyle bir şey olabilir mi ya?

"BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ DİYE BAŞKANLARINA KÜFREDİYORLAR"

Yıllarca mağduriyet edebiyatı yaptılar, “Hep kendi belediyelerini destekliyorlar.” dediler, şimdi belediye başkanlarıyla görüşüyoruz diye başkanlarına küfrediyorlar.

Ne oldu, elindeki malzemeyi mi aldık, mağduriyet yapacak konu mu kalmadı?

Ne güzel, konutlar üzerinden “Yapamazlar, edemezler.” diye süreci istismar ediyordu.

Yaptık mı? YAPTIK! Bitirdik mi? Alnımızın akıyla BİTİRDİK!

Canlı Skor
Özgür Özel çevre ve şehircilik bakanı murat kurum deprem konutları
