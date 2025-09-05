FİNANS

Bakan Kurum duyurdu! Gençlere ve 3 çocuklu ailelere yeni sosyal konut kontenjanı geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayında "Türkiye'de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konut sorunu da kalmayacak. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız." dedi. Ayrıca Bakan Kurum "Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara Yüzde 25 indirim yapıyoruz" diye konuştu.

Recep Demircan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV calı yayınında konuştu. Bakan Kurum gençlere ve çocuklu ailelere yeni sosyal konut kontenjanı geldiğini ifade etti. Ayrıca, Bakan Kurum "Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara Yüzde 25 indirim yapıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum şunları ifade etti:

GENÇLERE VE ÇOCUKLU AİLELERE SOSYAL KONUT KONTENJANI

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konut sorunu da kalmayacak. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız.

YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI

168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdemizi de açıklayayım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim yapıyoruz.

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENİYOR

Vatandaşımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durum değil. Sığınak yönetmeliğimiz var ama eskimiş bir yönetmelik. Biz bu yönetmeliğimizi güncelliyoruz. Yeni bazı bölümlere sığınak yapma zorunluluğu gelecek. Tüm dünya örneklerini inceledik. Sığınak yönetmelikleri nasıl, kişi başı kaç metrekare var? Olası risklerde nasıl tedbir alıyorlar hepsini inceledik. Sığınak yönetmeliğimizi bu çerçevede güncelleyeceğiz. Yönetmeliğimizi yakın zamanda yayınlayacağız. Bunun dışında TOKİ ile 81 ilde uygun gördüğümüz alanlarda sığınaklarımızı da yapıyor olacağız. Dünya standartlarına uygun olarak yapacağız.

DEPREM KONUTLARI

Hak sahibi açısından önemli konutların 2 yıllık bir süreçte yüzde 70’ini tamamlamış olduk. Bu ne demek her 3 afetzededen 2’si evine yuvasına kavuştu. Sadece sayı itibariyle yeni yapılan 500 konut bugün Litvanya kadar büyüklükten bahsediyoruz hatta 5 Lüksemburg, Bulgaristan kadar yüzölçümü kadar.

"ŞU ANDA KONTEYNERDE KALANLARIN 41 BİNİ HAK SAHİBİ, BUNLARIN 29 BİNİNİN DE EVİ ÇIKMIŞ DURUMDA"

Yaklaşık 224 bin konteyner kurduk. Bu koyteynerlere yerleştirdik. Konutlarımızın bitmesiyle birlikte 124 bin konteyner kaldırdık. Şuan hali hazırda konteynerde yaşayan ki vatandaşlarımızın 41 bini hak sahibi 29 bini de evi çıkmış teslim edilmiş ancak ailevi ya da farklı sebeplerden oturmaya devam ediyorlar."

