Bakan Kurum, Konya'da "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim töreninde konuştu

Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlen "Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni'nde, Konya'nın her ilçesini heyecana sevk eden yeni yuvaların kuralarını çektiklerini söyledi.

Kurası çekilecek bir diğer yatırım olan Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nin, her noktasında uygulanan Sıfır Atık konseptiyle dünyaya örnek olacağını vurgulayan Kurum, "Yeni yuva heyecanı yaşayan on binlerce Konyalı kardeşime, binlerce aileye rızık kapısı olacak dükkanlarına kavuşacak alın teri kahramanlarına, ahilik ruhunun bugünkü temsilcisi olan Konya esnafına 'hayırlı uğurlu olsun' diyorum." diye konuştu.



Kurum, insanların dua eden yüzlerini gördükçe duygulandığını ifade ederek, hayata geçirilen eserleri inşa ederken güçlerini, azimlerini ve heyecanlarını milletle birlikte yürümenin şerefinden ve gördükleri kardeşlikten aldıklarını vurguladı.

"YENİ BİR YUVAYA DAİR UMUDU OLMAYAN TEK BİR HEMŞERİM KALMAYACAK"

Bu güçle çalıştıklarına, ürettiklerine ve Konya'ya değer kattıklarına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Ev Sahibi Türkiye projemiz kapsamında şehrimize kazandıracağımız 15 bin 200 yeni yuvanın kuralarını çekeceğiz. Akşehir'den Ereğli'ye, Seydişehir'den Karapınar'a kadar Konyamızın her ilçesine toplam 15 bin 200 konut kazandırıyoruz. Kuracağımız mahalle konaklarıyla mahalle kültürünü yeniden canlandırıyoruz. Bu yuvalar tamamlandığında, sizler o yuvalara girdiğinizde; Konya'daki kira fiyatları hızla düşecek, konut satış fiyatları olabilecek en aşağı seviyeye inecek. Tecrübeyle biliyorum ki Konya'da yeni bir yuvaya dair umudu olmayan tek bir hemşerim inşallah kalmayacak."

Kurum, Konya'nın Selçuklu'nun emanetini yüreğinde taşıyan bir şehir olarak ilmiyle, irfanıyla ve güzelliğiyle anılmasını istediklerini vurguladı.

Gençlerin kütüphanelerde ilimle buluşmasını, parklarda nefes almasını, kültür ve sporla büyümesini hedeflediklerini dile getiren Kurum, hayata geçirilen her eserle bu hayale biraz daha yaklaştıklarını kaydetti.

HAK SAHİPLERİ İŞ YERİNE KAVUŞUYOR

Bir yandan konutları yaparken diğer yandan o evlere girecek rızkın kazanılacağı iş yerlerini inşa ettiklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Biz bir söz vermiştik. Tabii bu söz, öyle CHP'nin verdiği sözlere benzemez. Sözümüzü tutarız. Elhamdülillah ahdimize sadık olduk. Türkiye'de ilk kez 'Sıfır Atık' konseptiyle tasarladığımız otopark, yeşil alanları, sosyal tesisleriyle Türkiye'nin en güzel 2 bin 500 bağımsız bölümlü sanayi sitesini kurduk. Bugün de 568 dükkanımızın kuralarını çekiyoruz. Hedefimiz inşallah haziran ayına kadar bütün kuraları çekip esnafımıza yeni iş yerlerini teslim etmek. Bu etabın teslimlerini de inşallah Ramazan Bayramı'ndan sonra yapmış olacağız."

"ONLAR ALGI OPERASYONLARI YAPTI, BİZ ŞEHİRLERİMİZİ KURDUK"

Kurum, kazandırılan binlerce konut ve dükkanın yalnızca birer yapı olmadığını, taşıdıkları anlam ve duygunun çok daha büyük olduğunu ifade etti.

Bu eserlerde milletin büyük iradesini gördüklerini belirten Kurum, vatandaşların gözlerindeki ışığın ve kalplerindeki coşkunun, millet ayağa kalktığında ve devletine güvendiğinde hiçbir engelin duramayacağını gösterdiğini vurguladı.

Kurum, deprem bölgesinde konutlar teslim edilirken ve 500 bin sosyal konut seferberliği başlatılmışken muhalefetin tribünden konuşmayı tercih ettiğini söyledi.

Muhalefet laf üretirken kendilerinin eser ürettiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Onlar algı operasyonları yaptı, biz şehirlerimizi kurduk. 'Bedava ev' diye umut tacirliği yaptılar, tek bir çivi dahi çakmadılar. Yapılan her işi gölgelemeye çalıştılar. Bakın İzmir Buca'da kanalizasyon için kazılan yollar aylarca onarılmıyor, mahalleli kendi imkanıyla parke taşı döşüyor. Yolunu yapamayan bir anlayış, çıkmış bize şehircilik dersi vermeye kalkıyor. Deprem bölgesinde de Özgür Bey'in büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada; 160 çöp konteyneri, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı... Bu vizyon, 455 bin konutu beğenmiyor. 200 bin işçinin alın terini, 2 yıldır verdiği emeği küçümsüyor. Günlerce, 'Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler' diye yalan söyledi. Anlattık, ısrarla yalanına devam etti. Cumhurbaşkanımız açıkladı; 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak."



Konya Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesindeki yatırım ve hizmetlerini örnek gösteren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen de yapsaydın. O kadar belediyen vardı, bir işin ucundan tutsaydın. Bak Konya laf üretmedi yük aldı, konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunu üstlendi. Gidin Hatay'a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camisi'ne bakın, bir de CHP’nin yapımını üstlendiği Ulu Cami'ye. Konya Büyükşehir, Habibi Neccar'ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP'li Bursa Büyükşehir’in sorumluluğundaki Ulu Cami daha temelde. AK Parti ile CHP arasındaki fark budur. Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz, onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, o duayı alırız. Eğer bu deprem CHP iktidarında olsaydı 11 ilimiz şu anda Ulu Cami gibi enkaz halindeydi."

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur da vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerin yenilenmesi noktasında yoğun çaba gayret sarf ettiklerini belirterek, "Bugün itibarıyla ülke genelinde, Sayın Bakanımızın koordinasyonunda, TOKİ’nin 1633 şantiyesinde 430 bin konut ve sosyal donatının inşası sürmekte; yüz binlerce konutun proje ve tasarım çalışmaları devam etmektedir." dedi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Yeni Sanayi Sitesi Projesi'nde sona gelindiğine işaret ederek, "Kuranın ardından bu sürecin ilk somut adımını atmış olacağız. 2 bin 690 dükkan ile 134 ticari alandan oluşan proje kapsamında, eski sanayi alanlarının taşınması sonrasında çevresel iyileştirme süreçlerini de başlatacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da konuşmalarında kura çekiminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır