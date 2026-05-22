Türkiye’de elektrikli araç şarj soket sayısı 43 bini aştı

Türkiye’de elektrikli araç kullanımındaki artışla birlikte şarj altyapısı da büyümeye devam ediyor. Elektrikli araç şarj soket sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,55 artarak 43 bin 9’a ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay yüzde 3,29 artış göstererek 3 bin 295 megavata yükseldi.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE YEŞİL ŞARJ ÖNE ÇIKTI

Nisan ayında şarj istasyonlarında toplam elektrik tüketimi 61 milyon 652 bin 189 kilovatsaat olarak gerçekleşti.

Bu tüketimin yaklaşık yüzde 60’ına denk gelen 36 milyon 977 bin 647 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılandı. Kalan 24 milyon 674 bin 542 kilovatsaatlik tüketim ise diğer şarj istasyonlarından sağlandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası’na (YEK-G) sahip yeşil şarj istasyonları, elektrikli araçların karbon ayak izinin azaltılması ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor.

İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI

Elektrikli araç şarj tüketiminde nisanda ilk sırayı İstanbul aldı. Kentte toplam tüketim 19 bin 651 megavatsaat olarak kaydedildi.

İstanbul’u 9 bin 410 megavatsaatle Ankara, 3 bin 604 megavatsaatle ise İzmir takip etti.

AC VE DC SOKET SAYILARI ARTTI

Mart ayında 41 bin 938 olan toplam şarj soket sayısı nisanda 43 bin 9’a yükseldi.

Bu dönemde AC şarj soket sayısı 24 bin 468’e çıkarken, DC hızlı şarj soket sayısı da 18 bin 541’e ulaştı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’de trafikteki elektrikli araç sayısı da artışını sürdürdü. Mart ayında 411 bin 796 olan elektrikli araç sayısı, nisanda 427 bin 486’ya yükseldi.

Elektrikli araç pazarındaki büyümeyle birlikte şarj altyapısına yönelik yatırımların da hız kazandığı görülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

