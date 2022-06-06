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Bakan Nebati'den asgari ücrete zam sinyali: 'İvedi bir şekilde...'

06.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ara zam bekleyen milyonlarca çalışanı heyecanlandıran açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati son yaptığı açıklamasında, "Vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler asgari ücrete ara zam yapılabileceği ihtimalini güçlendirdi. İşte 2022 asgari ücret için son dakika gelişmeleri ve Bakan Nebati'den son dakika açıklamaları...

Bakan Nebati'den asgari ücrete zam sinyali: 'İvedi bir şekilde...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüksek enflasyon rakamları için vatandaşın gelirini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi. Nebati’nin, “Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir” sözleri ile asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı bekleyen milyonlarca kişi heyecanlandı.

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Bakan Nebati konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Ekonomi politikalarımızın esası; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeyi sağlamak, yüksek katma değerli üretimi teşvik ederek ürettikçe büyümek ve büyümenin getirilerini toplumun tüm kesimlerine yansıtmaktır. Ekonomi politikalarımızın tasarlanma aşamasında asla göz ardı etmediğimiz temel konulardan biri de dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmak, refah seviyesini yükseltmek ve bu doğrultuda gerekli uygulamalarla tedbirleri ivedi bir şekilde hayata geçirmektir.”

“TÜM TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

“Bu kapsamda, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızı korumak amacıyla sosyal desteklerden vergi indirimlerine, tarımsal desteklerden enerji sübvansiyonlarına kadar gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşlarımızın gelir düzeyini ve refah seviyesini korumayı önceliklendirdik” diyen Nebati, “Uyguladığımız politikalar ile artan enflasyon karşısında özellikle gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın alım gücünü korumak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak toplumsal refahı artıracak, emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda yeşil ışık yakmıştı. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Erdoğan gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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