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Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon mesajı! "Tek hanelere ineceğini öngörüyoruz"

04.09.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Nebati açıklamasında "Enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den dikkat çeken enflasyon mesajı! "Tek hanelere ineceğini öngörüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Program ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz" dedi. İşte detaylar...

"ENFLASYONUN TEK HANELERE İNECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır. Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz. Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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"MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEDİK"

Bakan Nebati, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik. Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

SON DAKİKA | Orta Vadeli Program yayımlandı! İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...SON DAKİKA | Orta Vadeli Program yayımlandı! İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...


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Orta Vadeli Program yayımlandı! İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...Orta Vadeli Program yayımlandı! İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Nureddin Nebati

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