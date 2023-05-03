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Bakan Nebati’den enflasyon mesajı: ‘Makas iyice daraldı’ diyerek duyurdu: 42 puanlık düşüş…

03.05.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK’in Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati veriye ilişkin değerlendirmede bulundu. ÜFE ve TÜFE arasındaki makas aralığına dikkat çeken Bakan Nebati, TÜFE’de 42 puanlık düşüş yaşandığını ifade ederek, “Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir” dedi.

Bakan Nebati’den enflasyon mesajı: ‘Makas iyice daraldı’ diyerek duyurdu: 42 puanlık düşüş…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,39 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 43,68 olarak kaydedildi.

Enflasyon gelişmelerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 2,39 artış kaydetmiş ve yıllık enflasyon üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilemiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydetmiş ve yıllık bazda yüzde 52,11’e gerilemiştir. Böylece, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir” dedi.

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“BU YIL ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK”

“Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir” ifadelerini kullanan Bakan Nebati şunları kaydetti:

“Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz.”

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Enflasyon

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