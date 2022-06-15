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Bakan Nebati'den son dakika bütçe açıklaması

15.06.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dakika bütçe rakamlarıyla ilgili açıklama geldi. Nebati, "2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir." dedi.

Bakan Nebati'den son dakika bütçe açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mayısta bütçenin 144 milyar dolar fazla vermesinin üzerine bir açıklama yaptı. Nebati, "2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir." dedi.

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Bakan Nebati'nin sosyal medyada yaptığı açıklamalar şöyle;

"2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124,6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.

Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.

2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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