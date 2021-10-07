Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor

Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 Ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." (AA)



