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Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor

07.10.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin bazı destek ödemelerinin yarın hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yarın başlıyor

Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

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Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 Ekim cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." (AA)

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Bekir Pakdemirli
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