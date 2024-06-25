Bakan Şimşek de sessizliğini bozdu: CHP teması AK Parti'de rahatsızlık yarattı! Sosyal medyadan paylaştı

CHP'nin asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam taleplerini gündeme getirdiği belirtilen görüşme geniş yankı uyandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP’nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi bakanlıkta kabul etti.

SÜRESİYLE DE SES GETİRDİ

Görüşmeye dair dikkat çeken detaylardan biri uzun süresi olmuştu. Görüşmenin yaklaşık 4,5 saat sürdüğü belirtildi.

Bakanlıktaki kritik görüşmenin ardından Karatepe, görüşmenin içeriğine dair detayları paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Bugünkü görüşmede Mehmet Şimşek Bey, basına verilen konularda hükümet olarak ne yaptığımızı dünya örnekleriyle paylaşmış oldu" dedi. Bakan Mehmet Şimşek'ten ise açıklama gelmedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: CHP TALİMAT LİSTESİYLE GİTMİŞ

Bu sırada AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, görüşmeye dair CHP'yi hedef aldığı bir paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum. CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor.

Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalog da değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir."

ŞİMŞEK'TEN SOSYAL MEDYA HAMLESİ

CHP'ye tepki gösterilen bu açıklamayı Bakan Şimşek'in de paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Yine aynı paylaşımı alıntılayan AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de tepkisini "Katılıyorum. Bu demokratik diyalog değil siyasi körlük ve çapsızlık örneğidir. CHP’nin AK Parti’mizin kayyımı gibi davranmasına gayrı izin verilmemelidir" sözleriyle dile getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





