Bakan Şimşek duyurdu! 53 milyar dolar destek sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden, "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu sene Eximbank'ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz.

Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz.

Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye 15 kat yükselttik.

Yabancı para reeskont toplam limiti 1 milyar dolara çıkarıldı.

Eximbank'ın sermayesi 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar TL’ye ulaştı.

Bu sene Eximbank’ın ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz.

Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Türk Eximbank
