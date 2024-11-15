Bakan Şimşek'e ilginç karşılama: CHP'li isim elindeki abaküsü çıkarıp gösterdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

BAKAN ŞİMŞEK'E ABAKÜS GÖSTERDİ: TÜİK'E HESAP ÖĞRETMEK İÇİN VERELİM

Görüşmelerin başlangıcında yaşananlar dikkat çekti. Selamlaşma faslı sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Bakan Mehmet Şimşek’e “TÜİK hesap yapmayı bilmiyor sanırım, hesap öğretmek için abaküs verelim” diyerek Bakan Şimşek’i abaküs ile karşıladı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırımcı Tazmin Merkezi ile Bankalararası Kart Merkezi AŞ'nin Sayıştay raporları görüşülecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.