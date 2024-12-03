Bakan Şimşek kasım ayı enflasyon verisini değerlendirdi: 'Önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor'

Türkiye İstatistik Kurumu yılın on birinci enflasyon verisini kamuoyuna duyurdu. Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen veri son dakika olarak takip edildi. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisine göre; aylık enflasyon yüzde 2,24 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisi sonrası sosyal medya hesabı üzerinden kasım ayı enflasyon verisini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek'in X üzerinden paylaşımı şu şekilde:



"Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu.

Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi.

Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor"