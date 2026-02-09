FİNANS

Bakan Şimşek’ten ‘büyüme’ açıklaması!

Suudi Arabistan'daki bir konferansta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisinin iyi durumda olduğunu, büyümenin dirençli olduğunu ifade etti.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'daki bir konferansta değerlendirmelerde bulundu.

2025'in belirsizliklerle dolu zor bir yıl olduğunu belirten Şimşek Türkiye'nin bu zorlu süreci nasıl yönettiği sorusuna "Biz biraz şanslıydık ve süreci doğru da yönettik." yanıtını verdi. Şimşek "Bizim AB ile gümrük birliği anlaşmamız var, aynı zamanda 27 ülkeyle de serbest ticaret anlaşmamız var. İhracatımızın yüzde 62'sini doğrudan yabancı yatırımlar oluşturuyor diyebiliriz. En azından şu an için ortaklarımız da aynı koşullarda olursa bu yatırımlar bir istikrar kaynağı olur. Sizi biraz daha az kırılgan noktaya getirir." dedi.

"GÖRECE DAHA AZ KIRILGAN NOKTADAYIZ"

Şimşek Türkiye ekonomisinin iyi durumda olduğunu, büyümenin dirençli olduğunu belirtti.

Hizmet sektöründeki ticari faaliyetlerde de Türkiye'nin küresel çapta en iyi 20'de olduğunu belirten Bakan Şimşek "Turizm, inşaat hatta televizyon dizilerimizin ihracatı bile en iyiler arasında. Yani hizmet tarafı bizim güçlü yönümüz. Hizmet ihracatı henüz korumacı önlemlerden etkilenmedi. Bunu da avantaj olarak görüyoruz ve odağımızı da buraya çeviriyoruz.

Biz kendimizi görece daha az kırılgan noktada görüyoruz. Son yıllarda hedeflediğimiz programları hayata geçirdik, bunlar da bize yardımcı oldu. Bölgemizde çatışmalar ve gerilimler söz konusu. Ama yine de Türkiye iyi durumda, büyümemiz dirençli, ticaret dirençli, dengesizliklerimizi yönetiyoruz ve yapısal çözümleri hayata geçiriyoruz" yorumunu yaptı.

