Bakan Şimşek’ten dikkat çeken açıklama: ‘Şokla karşı karşıyayız’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Anadolu Ajansı Katılım Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kısa vadede belirsizliklerin yüksek olduğunu kaydeden Bakan Şimşek küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisinin zorlandığı bir dönem olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL TİCARET ÜSSÜ YAPMAK İSTİYORUZ"

Bakan Şimşek, Türkiye'yi küresel ticaret üssü yapmak, çok uluslu şirketlerin yönetim merkezlerini İstanbul Finans Merkezi’ne çekmek istediklerini bildirdi

“ŞOKLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Şimşek Türkiye'nin enerji tarafında Hürmüz Boğazı'na bağımlılığının olmadığını kaydetti. Bakan Şimşek, şu ifadeleri sarf etti:

"Orta vadede yapısal sorunlar var ama önemli fırsatlar da var. Aslında maalesef dünyanın birçok köşesinde gerginlikler yeni normale dönüşmüş durumda. Korumacılık eğilimleri de yeni değil. Yapay zeka insanlık için önemli bir devrim. Bu da hazırlık, altyapı gerekiyor ve maalesef ülkeler arası eşitsizliği artırabilecek bir teknoloji. Yüksek küresel borçluluk da önemli bir sorun.

“Büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız, buna rağmen programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik.

Şoklar büyük ancak yönetilebilir, çünkü şoklara dayanıklılık için mali disiplin gibi tamponlar inşa ettik.

Biz bu krizi heba edemeyiz, mutlaka ve mutlaka bunu ülkemiz için fırsata dönüştüreceğiz, bizim derdimiz bu.

(27 Şubat'tan itibaren) Borsa İstanbul'da tüm şirketlerin değeri 425 milyar dolardan 516 milyar dolara çıktı."

Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır