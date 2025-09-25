Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: "Dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor"

Bakan Şimşek enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirtti.
Bakan Şimşek "12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu" dedi.
Şimşek, paylaşımını "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" sözleriyle noktaladı.
