FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Şimşek'ten kira, vergi ve harç açıklaması 'Artışı sınırlayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurulunda, kira artışı, vergi ve harç güncellemeleri ve enflasyon ile ilgili önemli mesajlar verdi. Gelecek dönemde sosyal konut seferberliği, deprem konutlarının tamamlanmasıyla birlikte konut arzının artacağını ve bunun kira artışını sınırlayacağını vurgulayan Şimşek "Bütçe imkanları çerçevesinde 2026 için vergi ve harç güncellemelerini yeniden değerleme oranında değil, hedeflediğimiz enflasyon oranında belirleyeceğiz" diyerek detayları anlattı.

Bakan Şimşek'ten kira, vergi ve harç açıklaması 'Artışı sınırlayacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Şimşek ten kira, vergi ve harç açıklaması Artışı sınırlayacak 1

"SON 2,5 YILDA KAYDA DEĞER KAZANIMLAR"

Amaçlarının küresel meydan okumalara karşı Türkiye'yi daha dayanıklı hale getirirken ortaya çıkan fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu ifade eden Şimşek, uyguladıkları program sayesinde son 2,5 yılda kayda değer kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Bakan Şimşek ten kira, vergi ve harç açıklaması Artışı sınırlayacak 2

"HEDEFLERİMİZİN BİR MİKTAR ÜZERİNDE"

Bakan Şimşek, programa ilişkin gelişmelere işaret ederek, "Enflasyonda belirgin düşüş yaşandı. 2022-2023 yılları sonunda yüzde 64-65 patikasına yerleşen yıl sonu enflasyonu geçen sene yüzde 44,4'e kadar indi. Bu sene kasım ayı itibarıyla yüzde 31,1 seviyesinde gerçekleşti. Hedeflerimizin bir miktar üzerinde." diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maaşlara yeni düzenleme sinyali! Yerlikaya duyurdu Maaşlara yeni düzenleme sinyali! Yerlikaya duyurdu

Temel mal enflasyonunun yüzde 18,6'ya, gıda enflasyonunun yüzde 27'ye kadar gerilediğinin altını çizen Şimşek, manşet enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olmasının esas sebebinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hizmet sektörü enflasyonunun dezenflasyona gecikmeli tepki vermesi olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek ten kira, vergi ve harç açıklaması Artışı sınırlayacak 3

"KİRA ARTIŞINI SINIRLAYACAK"

Şimşek, Türkiye'de hizmet enflasyonunda katılık olduğunu, özellikle son 2 yılda kira ve eğitim enflasyonunun manşetin en az iki katı seviyede bulunduğunu belirterek, gelecek dönemde sosyal konut seferberliği, deprem konutlarının tamamlanmasıyla birlikte konut arzının artacağını ve bunun kira artışını sınırlayacağını vurguladı.

Bakan Şimşek ten kira, vergi ve harç açıklaması Artışı sınırlayacak 4

"2026 İÇİN VERGİ VE HARÇ GÜNCELLEMELERİNİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA DEĞİL, HEDEFLEDİĞİMİZ ENFLASYON ORANINDA BELİRLEYECEĞİZ"

Eğitimde de kural bazlı fiyatlama modelini TBMM'nin kabul ettiğini anımsatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçe imkanları çerçevesinde 2026 için vergi ve harç güncellemelerini yeniden değerleme oranında değil, hedeflediğimiz enflasyon oranında belirleyeceğiz. Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında arttıracağız. Dolayısıyla kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız. 2026'da daha destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, tabii ki sıkı para ve maliye politikası, güçlenen finansal istikrar, beklentilerdeki iyileşmenin hızlanmasıyla birlikte dezenflasyonda daha güçlü momentum söz konusu olacak. Dolayısıyla 2026 yılında enflasyonun hedefler doğrultusunda düşmeye devam edeceğine inanıyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten maaş açıklaması: 'Hep yanında olduk' Bakan Şimşek'ten maaş açıklaması: 'Hep yanında olduk'

Öte yandan İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar varGain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var
Maaşlara yeni düzenleme sinyali! Yerlikaya duyurduMaaşlara yeni düzenleme sinyali! Yerlikaya duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Kira vergi harç hazine ve maliye bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.