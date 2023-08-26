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Bakan Şimşek'ten TL açıklaması! O sektörü işaret etti: Patlama yaşıyor

26.08.2023 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısına dikkat çekerek, "Turizm patlama yaşıyor" ifadelerini kullandı. Turizm gelirleri ve tüketici kredilerindeki yavaşlama sayesinde cari açığın daraldığına işaret eden Şimşek gidişatın 'istikrarlı bir Türk lirasını' desteklediğini belirtti.

Bakan Şimşek'ten TL açıklaması! O sektörü işaret etti: Patlama yaşıyor

Türkiye'de seçimden sonra başlayan ekonomideki hareketlilik devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından döviz ve altındaki dalgalanmanın önüne geçmek için bir dizi yeni önlemler alınmıştı. Yapılan zamlar enflasyon canavarının ortaya çıkarırken Bakan Şimşek atılan adımların ilerisi için önemli olduğu mesajını vermişti.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN 'TURİZM' AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulunan Bakan Şimşek, "Turizm patlama yaşıyor! Tarihin en iyi temmuz ayına damgasını vuran Türkiye, bir ayda 7,1 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı! Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması (Haziran'daki 56 milyar dolarlık 12 aylık cari açıktan Aralık'ta 40 milyar dolar civarına) bekleniyor. Bu daha istikrarlı bir lirayı destekliyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Şimşek paylaşımını aşağıdaki grafikle beraber yaptı:

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Mehmet Şimşek Turizm Cari açık

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