Bakan Uraloğlu duyurdu! Bursa'ya yüksek hızlı tren müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek hattı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren ağına katılacak 12. ilin Bursa olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bursa'ya yüksek hızlı tren müjdesi
Melih Kadir Yılmaz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmalarımızda önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimi bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Bursa, yüksek hızlı tren ağımıza katılacak 12. il olacak.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bursa ya yüksek hızlı tren müjdesi 1

"BURSA, ANKARA VE İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKEMİZİN YÜKSEK HIZLI TREN AĞINA BAĞLANACAK"

Bursa–Osmaneli kesiminin, Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin ana yüksek hızlı tren ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bu kesim tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına bağlanacak.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bursa ya yüksek hızlı tren müjdesi 2

"HAT, YILDA YAKLAŞIK 30 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK KAPASİTEDE OLACAK"

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’ndaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. 25 tünel ve 16 viyadük inşa edeceğimiz hat, yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasitede olacak"

Bakan Uraloğlu duyurdu! Bursa ya yüksek hızlı tren müjdesi 3

"106 KİLOMETRELİK KESİMDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI BU YILIN İKİNCİ YARASINDAN TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Osmaneli-Bursa arasındaki çalışmalara hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladık. Üstyapı işlerinde ise yüzde 90 ilerleme kaydettik. Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında, Bursa’dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
