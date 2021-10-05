Bakan Yanık: “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz”

Vatandaşların sunulan hizmetlere ulaşmasında SHM’lerin öncülük ettiğini belirten Bakan Yanık, “81 ilde bulunan SHM’lerimizde, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, takibi ve yönlendirme yapılmasının yanı sıra kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize yönelik birçok destek sunuyoruz” diye konuştu.

Bakan Yanık, vatandaşların sosyal hizmet modellerine kolayca ulaşabildiği SHM’lerde, aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi destekler verildiğini bildirdi.

BİRÇOK HİZMET BİR ARADA VERİLİYOR

SHM’lerde birçok hizmetin bir arada sunulduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Böylece vatandaşlarımızın sunduğumuz hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyoruz. 372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik. Toplumun tüm kesimlerine hizmetlerimizi sunma, desteklerimizi en ücra noktalara ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bizim gözümüzde SHM’ler, vatandaşlarımız ile Bakanlığımız arasında köprü görevi üstleniyor. Bu yıl içerisinde 18 SHM’yi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yıl sonuna kadar 6 SHM daha açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA BİREBİR DESTEK SUNULUYOR

“372 Sosyal Hizmet Merkezimiz ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz” diyen Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyaç duyduğu konularda sosyal hizmet modellerine erişebilmeleri için tüm Türkiye’deki SHM’lere başvurabildiğini, çözümler için vatandaşlara birebir destek sağlandığını belirtti.

AİLELERE 5 FARKLI ALANDA EĞİTİMLER VERİLİYOR

SHM’lerde ailelere yönelik verilen hizmetlerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, şunları kaydetti;

“Ailelerimize yönelik Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), Aile Eğitim Programı (AEP), Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında hizmet veriyoruz. ASDEP ile aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçları tespit ediliyor, yapılan incelemeler sonucu Bakanlığımızın hizmet modellerinden uygun olanı uygulanıyor. Ayrıca ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için hayata geçirilen AEP kapsamında ailelere eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda toplamda 28 modülden oluşan eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde, ailelerin sahip oldukları kaynakları etkin, verimli kullanmaları ve karşılaşabilecekleri risklere karşı önlemler almaları sağlanıyor. Ailelere yönelik bir diğer uygulama olan Aile Danışmanlığı Hizmetlerinde ise çiftlerin kendi başlarına çözemedikleri sorunların çözülmesi için rehberlik, danışmanlık ve eğitim alanlarında katkı veriliyor.”

Kadınlara, çocuklara, engellilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz

Sosyal Hizmet Merkezlerinde, ailelerin yanı sıra çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler de sunduklarını belirten Bakan Yanık, “Korunmaya muhtaç çocukların bakım kuruluşlarına yerleştirilmesi, sosyal ekonomik destek hizmeti verilmesi, koruyucu aile hizmeti ve risklerden korunması için eğitim ve danışmanlık hizmeti gibi birçok konuda çocuklara destek veriliyor. Kadınlarımıza yönelik sunulan hizmetlerde ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) olmayan yerlerde kadına şiddet olguları inceleniyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Ayrıca kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları da yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

Bakan Yanık, SHM’lerde engellilerin ve yaşlıların sosyal hayata aktif katılmaları için destekler verildiğini belirtti.

Bakan Yanık, “SHM’lerde ayrıca engelli evde bakım desteği başvuruları inceleniyor ve sonuçlanıyor. Buna ek olarak engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinden de yararlandırma işlemleri gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

FARKLI ŞEHİRLERDE PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Sosyal Hizmet Merkezleri, ayrıca yürütmüş olduğu koruyucu, önleyici projelerle de vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Amasya Merzifon’da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere bölgedeki insanların sosyal ve ekonomik durumu tespit edilerek, ihtiyaçlar temelinde Bakanlığın hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor.

Hatay, Antakya’da ise Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen proje ile alan taraması yapılarak sokakta çalıştırılan, dilendirilen, sokakta yaşayan çocuklar tespit ediliyor. Okula gitmediği tespit edilen çocuklar eğitime kazandırılarak çocuklar sokaktan çekiliyor.

Kaynak: İHA



