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Bakan Yumaklı duyurdu, artık satılamayacak, market raflarından kalkıyor

10.01.2024 14:18 | Son Güncelleme:
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Sofralarda sıklıkla kendine yer bulan nar ekşisinin ardından limon sosu da market raflarından kalkıyor.

Bakan Yumaklı duyurdu, artık satılamayacak, market raflarından kalkıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıkladı.

Geçen yıl yaptıkları düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını anımsatan Yumaklı, "Daha önce yaptığımız düzenlemeyle bal aromalı şurup ve pekmez izlenimi veren ürünleri yasaklamıştık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
limon market raf sos tarım ve orman bakanı yasak
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