Bakan Yumaklı duyurdu: Uygulama bugün itibarıyla indirilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir canlı yayında ‘Güvenilir Gıda’ uygulamasının bugün itibarıyla indirilebileceğini açıkladı. Yumaklı, "Vatandaşımız uygunsuzluk gördüğü ürünün fotoğrafını çekip gönderdiğinde oraya denetim göndereceğiz. Uygulama bugün itibarıyla indirilebilir. Devletimizin denetim gücü vatandaşımızın bilinciyle birleşecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı TRT Haber'in canlı yayınında 'Güvenilir gıda mobil uygulaması'nın devreye girdiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "'Güvenilir Gıda' mobil uygulamamızla toplu tüketim ve ürün satış yerlerinde gıda ile ilgili uygunsuz gördüğünüz durumları 'çek-gönder' ile bize bildirebilir, taklit-tağşiş listelerine ulaşabilirsiniz" dedi.

Bakan Yumaklı, uygulamaya ilişkin önemli bilgiler verdi.

İşte Yumaklı'nın açıklamaları...

"Bugün itibarıyla sizin programınıza gelirken de başka bir yeniliği vatandaşlarımızla paylaşmak istedim ben. Burada "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması... Bu konu aslında bir ne diyelim buna, bir meleke kazanmak; yani bir alışkanlık kazanmak. Bir yere gittiğinizde işte "ya önce biz bunun bir etiketine bir bakalım, Tarım Bakanlığı şöyle demişti acaba bu bunu ne kadar karşılıyor?" konularını orada görmeleri. Biz hep şunu söylüyoruz: Biz Bakanlık olarak elbette sorumluluklarımızı yüzde 100 yerine getirmek zorundayız. Ancak vatandaşımızla birlikte omuz omuza olursak eğer çok daha etkin bir denetim ve otokontrol mekanizmasını oturtabiliriz. Dolayısıyla benim biraz önce söylemiş olduğum mobil uygulamada böyle...

"DENETİM SENİN ELİNDE"

Biz burada mottomuz şöyle diyoruz: "Denetim senin elinde", "denetim elinde". Yani sizin cep telefonunuzda bu uygulamayı indirdiğiniz zaman burada dört tane bölüm var vatandaşımızın çok kolay kullanıcı dostu bir uygulama bu.

Birincisi; yine bir yere gittiniz bir alışveriş yapıyorsunuz, orada bir uygunsuzluk gördünüz. Ürünün kendisiyle olabilir, o işletmeyle ilgili olabilir. Herkeste cep telefonu artık var, hayatımızın ayrılmaz parçası. Onu çekip bize gönderdiğinizde biz hemen oraya denetim göndereceğiz. Bunu ihbar olarak demeyelim de bu denetimin bir parçası olsun, bizim en yakın paydaşımız olsun. Özellikle o fotoğrafın çekilerek bize gönderilmesi, lokasyonla beraber, firma bilgileriyle beraber bizim için son derece kolay bir sonraki aşama olmuş olacak.

Her işletme de şeffaf olmak zorunda. Sonuç itibarıyla insanlara gizli saklı bir şey satmıyorsa o zaman onunla ilgili de denetimi mutlaka oluşturmak durumunda. Burada ikinci konuda işletmelerin denetim sorgulamaları. Restoran, market gibi bu toplu satış yerlerinde özellikle benim biraz önce söylemiş olduğum karekodun okutularak bu bilgilere sahip olunması; yani en son ne zaman denetim yapılmış orada... Dediğim gibi bir sonraki aşamada da herhangi bir uygunsuzluk varsa acaba o işletme o uygunsuzlukla ilgili ne yapmış onu da görecek.

TAKLİT-TAĞŞİŞ

Üçüncüsü de gıda kamuoyu duyurusu, yine bu uygulamanın içerisinde. Taklit-tağşiş dediğimiz; "ya bir işletmede bir uygunsuzluk var, bir üründe bir uygunsuzluk var acaba bunlar hangileri?" yine o uygulamadan üçüncü seçenekte bulabilecek. Dördüncü seçenekte de gıdada doğru bilgi. Doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular... Şimdi burada da vatandaşımızın bilgi ihtiyacını son derece basit, hızlı bir şekilde karşılayacak hap bilgiler vereceğiz. Örneğin siz evinizde gıdanızı işte "A gıdasını" hangi şekilde saklamalısınız? O saklayacağınız ambalaj nasıl olmalı? Şöyle yaparsanız sonucu bu olur, böyle yaparsanız sonucu bu olur...

Çok hızlı hap bilgiler sizin işinize yarayacak, özellikle hanımefendilerin işine yarayacak birçok bilgiyi de orada bulmuş olacaklar. Bu uygulamanın dediğim gibi bugün itibarıyla artık indirilmesi mümkün. Özellikle de Ramazan ayı boyunca deneyebilirler bununla ilgili. Sadece burada kimlik doğrulama istiyoruz çünkü bunun farklı bir yönüyle de bir haksız rekabete yol açacak başka unsurların oluşmaması için. Vatandaşlarımızın eğer bu denetim sürecine aktif bir şekilde katılımı sağlanırsa devletimizin denetim gücü vatandaşımızın bilinciyle birleşecek ve biz daha iyi, daha güvenilir gıdaya ulaşmak konusunda ülke olarak belli bir seviyenin üzerine çıkmış olacağız inşallah."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
340 otopark işleten şirketten kötü haber geldi! İflasın eşiğinde340 otopark işleten şirketten kötü haber geldi! İflasın eşiğinde
Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan yanıtladıElektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan yanıtladı

En Çok Okunan Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

