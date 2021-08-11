Bakanı Yanık açıkladı! SED ödemeleri bugün yapılıyor

Bakan Derya Yanık, yazılı açıklamasında, çocukların ilk olarak aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyacı olan ailelere Bakanlık tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapıldığını belirtti.

Çocuklar için yaklaşık 1259 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Yanık, bugün başlayan ödemelerin 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını belirtti.

''HER AY AİLELERİMİZİN HESAPLARINA DÜZENLİ OLARAK YATIRILIYOR''

Çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem verdiklerinin altını çizen Derya Yanık, şunları kaydetti:

Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada, topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda, sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz.

Kaynak: AA



