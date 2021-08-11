FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanı Yanık açıkladı! SED ödemeleri bugün yapılıyor

Bakanı Yanık açıkladı! SED ödemeleri bugün yapılıyor

11.08.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı.

Bakanı Yanık açıkladı! SED ödemeleri bugün yapılıyor

Bakan Derya Yanık, yazılı açıklamasında, çocukların ilk olarak aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyacı olan ailelere Bakanlık tarafından Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapıldığını belirtti.

Çocuklar için yaklaşık 1259 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Yanık, bugün başlayan ödemelerin 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını belirtti.

''HER AY AİLELERİMİZİN HESAPLARINA DÜZENLİ OLARAK YATIRILIYOR''

Çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem verdiklerinin altını çizen Derya Yanık, şunları kaydetti:

Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada, topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda, sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz.

Kaynak: AA

Dört büyüklerin borçları açıklandı! En fazla borçla zirvede olan takım ise Fenerbahçe olduDört büyüklerin borçları açıklandı! En fazla borçla zirvede olan takım ise Fenerbahçe oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Virüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılarVirüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılar
PARTNERŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatildeŞeyma ailesi ve sevgilisiyle tatilde
Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Acı haberi EDHO'nun senaristi duyurdu

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Antalya'daki sağlıkçılardan izinlerin kaldırılmasına tepki

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

Tarihi transfer! Lionel Messi PSG'de

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Katliam gibi kazadan mucize kurtuluş! Bu alışkanlık herkese şart

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

Dikkat! Yaş şartı ile emeklilik...

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kilosu 200 lira

'Çeyrek altın'ın hasadı başladı! Kilosu 200 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.