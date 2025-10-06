FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Emlakta fahiş fiyat artışına rekor ceza

Bakanlık emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, 1416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlık harekete geçti! Emlakta fahiş fiyat artışına rekor ceza

Emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili Bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, 1416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

172 MİLYON TL PARA CEZASI!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bakanlığımızca mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır. ⁠Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. ⁠Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir" denildi.

Bakanlık harekete geçti! Emlakta fahiş fiyat artışına rekor ceza 1

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlere ilişkin, "⁠70 taşınmaz sahibi ve ⁠186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34 milyon 900 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle 1416 kişi hakkında işlem yapılmış ve toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son 10 yılda en zenginleşen sürpriz il! Zirveyi kaptırmadıSon 10 yılda en zenginleşen sürpriz il! Zirveyi kaptırmadı
6 Ekim Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları6 Ekim Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.