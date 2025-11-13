FİNANS

Bakanlık Kasım ayı indirimlerini takip ediyor!

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde, vatandaşların aldatıcı kampanyalarla mağdur edilmemesi için piyasa ve dijital mecralardaki kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin Reklam Kurulunca yakından izlendiği, gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görseller tespit edildiğinde, idari yaptırımların gecikmeden uygulandığı bildirildi.

Tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, "şok indirim", "en düşük fiyat" gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde 3D Secure, SSL gibi güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi ve koşullu kampanyalarda "1 alana 1 bedava", "3 al 2 öde" gibi ayrıntıların dikkatle okunması uyarısında bulunuldu.

ALDATICI REKLAMLARA DİKKAT!

Aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı, tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur' bağlantısı üzerinden Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna iletebilirler. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla Kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarını, kararlılıkla takip edecektir."

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
