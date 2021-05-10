Bakanlık kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında yılın ilk çeyreğinde 115 bin hak sahibine 209 milyon lira kira yardımı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dönüşüm kapsamında bugüne kadar 490 bin vatandaşa 4 milyar 940 milyon lira yardımda bulunuldu. Kira yardımlarından en çok faydalanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Elazığ ve Şırnak oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu kentsel dönüşümün alanlarında vatandaşlara kira yardımında bulunuyor.

Bu kapsamda bakanlık yılın ilk 3 ayında riskli yapıların dönüşümü kapsamında vatandaşlara 161 milyon lira ve riskli alanların dönüşümün yapıldığı alanlarda da 48 milyon lira kira yardımında bulundu. Böylece dönüşüm kapsamında yılın ilk 3 ayında toplam 115 bin 846 vatandaşa 209 milyon lira kira yardımı yapıldı.

EN ÇOK FAYDALANAN İL ŞIRNAK

Kira yardımlarından en çok faydalanan iller ise riskli alanlarda sırasıyla Şırnak, İstanbul, Antalya, Ankara ve Elazığ oldu. Riskli yapıların dönüşümü kapsamında en çok kira yardımı alan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana oldu.