Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Açıklanan listede Adana'da satılan dana sucukta kanatlı, dana etinde tek tırnaklı tespit edildi. Bakanlığın yayınladığı listede Adana'daki et ve et ürünlerindeki tağşişler dikkat çekiyor.
El-Se Gıda Çay Paketleme Pazarlama ve Ticaret Seyhan /Adana
Beyçayır Karadeniz Siyah
Filiz Çayı Siyah Çay Boya: Gıda Boyası Tespiti
Mehmet Ünal -Üçler Değirmen Hububat-Yem ve Zeytinyağı Fabrikası (Kozan/Adana)
Dökme Ham Zeytinyağı: Sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, trans yağ asitleri, CN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)
Ekinci Tavukçuluk-Sedef Gül Ekinci/İsmetpaşa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:160/A Seyhan/Adana
Tekir Kasap Sucukları
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti
Ceyhan Gurme-Fırat Ceyhan/ Meydan Mah. 39022 Sk.No:4/A Seyhan/Adana
Çamlı Tekir
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti
Atala Gıda Yemekçilik İth. İhr. Paz. San. ve Tic. Şti./ Ova Mah. 44374 Sok. Modern San. Sitesi B-Blok 1- 1G Seyhan /Adana
Köftecchi
Kıymalı Kızartmalık İçli Köfte Sakatat (Taşlık) Tespiti
Hak Et/Yeşiloba Mah. 46083 Sk. A Blok No:2/C Seyhan/Adana
Asil Gazi
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Sakatat (Baş Eti) Tespiti
Özderinalp Kasabı-Cem Derinalp/ Haydaroğlu Mah. Hasan Şaş Bul. No:192/B Yüreğir/Adana
Çiğ Döner Eti (Dana Eti) : Sakatat (Dil) Tespiti
Hak Et-Mehmet Ozan Layık/Yeşiloba Mah. 46093 Sk. Seyhan San. Sit. A Girişi No:2 Seyhan/Adana
Yörük Ana Mangal
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti
Gazi (Asil) Sucukları
Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk: Kanatlı Eti Tespiti
Akkapı Et Market-Sevil İşibol/Pınar Mah.Nazım Hikmet Cad. No.63/A
Seyhan/Adana
Dana Kuşbaşı (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Sütogurme Top. Gıda Mark. San. Tic. Ltd. Şti./ Yenibaraj Mah. Ş.Yzb. Bülent Angın Bulv. No.50/B Seyhan/Adana
Dana Eti (Çiğ Kırmızı Et): Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Güneydoğu Süt ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. Kozan/Adana
Güneydoğu
Yüzde 3 Yağlı Homojenize Yoğurt: Natamisin
BMK Süt ve Süt ürünleri Yem Gıda İnş. San. ve Tic.Ltd.Şti. Yüreğir/Adana
Hatay Peyniri: Nişasta
Özpınar Süt ve Süt Ürünleri-Osman Şahin Seyhan/Adana
Balpınarım Yoğurt: Bitkisel Yağ
Ketre Gıda Tar.Teks. İ.S.B.S.İ.M.İ.C.H.O. Eğt. Süt Ürn. San. ve Tic.Ltd.Şti Seyhan/Adana
Ketre Süt Ürünleri
Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt: Natamisin
Köseoğlu Gıda Mad. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Adana
Has- El
Köseoğlu Olgunlaştırılmış Yağlı Tulum Peyniri: Nişasta
"Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bu uygulama tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.
Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.
Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan Kanun düzenlemesi ile gıdada taklit veya tağşiş cezaları caydırıcı hale getirilmiştir. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 Bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir.
Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır.
Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedariğini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir.
Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam toplam 1.609 firmanın 3.605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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