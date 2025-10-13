FİNANS

Bakanlık yalanladı: Şimşek yakın çevresine o sözleri söylemedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mehmet Şimşek'in yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mehmet Şimşek'in yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Şimşek'in yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Haberi yazan kişinin gazetecilik ilkelerine aykırı hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlıkla iletişime geçmediği belirtilen açıklamada, gazetecinin haber anlayışının kınandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız." ifadesine yer verildi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

